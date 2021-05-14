Жители Тюмени узнают свой ВИЧ-статус у ТРЦ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Жителей Тюмени приглашают узнать свой ВИЧ-статус у ТРЦ «Кристалл». Акция «Волна здоровья» пройдет 16 мая с 11.00 до 16.00.

– В рамках мероприятия горожане смогут пройти онко-экспресс-осмотры специалистов «Медицинского города». Онколог-дерматолог осмотрит кожные покровы и оценит риск развития новообразований на коже. Также участники акции смогут пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы, а женщины – маммографию в мобильной установке на цифровом маммографе, – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Также стало известно, что специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут исследования биоимпедансометрии, измерят артериальное давление, определят уровень холестерина в крови.

Кроме того, любой желающий сможет всего за несколько минут узнать свой ВИЧ-статус, пройдя экспресс-тест на ВИЧ в мольной лаборатории Центра профилактики и борьбы со СПИД.