Тюменцы могут стать авторами комиксов «Хранители истории»

Фото: Институт научных исследований «Технополис»

Институт научных исследований «Технополис» приглашает жителей Тюменской области принять участие творческом конкурсе комиксов «Хранители истории», который проводится в рамках историко-образовательного проекта «Сибирский капитал». Проект в 2021 году выиграл президентский грант и включает в себя несколько этапов. Сейчас самое время взяться за карандаш!

«Хранители истории» – это комикс по истории Сибири, автором которого может стать любой желающий, поясняют организаторы. Персонажами комикса могут быть свидетели событий минувших лет, повествование можно повести от имени древних деревьев, сохранившихся на сегодняшний день, например сосны «Королева» в Тобольске, возраст которой около 400 лет. В любом случае никто не ограничивает авторов.

– Мы запускаем наш творческий конкурс авторских рисунков в стиле комиксов «Хранители истории»! Если у тебя есть интересные идеи, ты любишь придумывать истории или просто любишь рисовать, тогда принимай участие в нашем конкурсе! Ты можешь собрать команду и участвовать вместе с ними, а можешь все сделать сам! Выбор за тобой! Не упустите шанс вписать свои имена в историю Сибири! – призывают организаторы.

Комикс выйдет тиражом 1 000 экземпляров, которые будут переданы в школы, библиотеки, музейные комплексы и досуговые организации Тюменской области. По правилам нужно создать авторский рисунок или серию рисунков с текстом (комикс) по теме истории освоения и развития Сибири, а затем заполнить заявку в Google Forms по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzo6vYfZIo8EjVBzqbXf23zXeR-qWfug6RFfhpZ_vyzysYdA/viewform

Заявки принимаются до 1 июня 2021 года. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 15 июня 2021 года. Победителям и призерам конкурса будут вручены ценные призы. Все авторы получат сертификат участника.