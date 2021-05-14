В Тюмени из-за возгорания на балконе эвакуировали 18 человек. Скриншот из видео.

В доме на улице Прокопия Артамонова, 4 в Тюмени сегодня, 14 мая, утром горел балкон. Сообщение о пожаре местным спасателям поступило в 8.13. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя семь минут после вызова.

– Наблюдалось горение балкона на седьмом этаже. Из жилого дома было эвакуировано 18 человек, детей среди них нет. В настоящее время пожар ликвидирован на площади четыре квадратных метра, погибших и пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что пожар тушили 16 человек с помощью пяти единиц техники. В настоящее время дознаватели устанавливают причины пожара и ущерб, причиненный огнем.