В тюменских ТРЦ открывают новые пункты вакцинации. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменских ТРЦ открывают новые пункты вакцинации. Чтобы сделать прививку, не нужно предварительно записываться.

–Городская территория здоровья продолжает работать и открывает новые пункты вакцинации в течение недели для всех тюменцев и гостей города, например, в ТРЦ «Колумб», «Солнечный» и «Кристалл». Также для удобства жителей города открыт пункт вакцинации в микрорайоне Антипино – в филиале городской поликлиники №6, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

Кроме того, продолжают свою работу пункты вакцинации в ТРЦ «Гудвин», «Вояж», «Премьер» и Колумб. Кстати, чтобы сделать прививку, не нужно предварительно записываться. Но при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, если он есть. Врачи напоминают, что привиться против новой коронавирусной инфекции можно в любой поликлинике города.