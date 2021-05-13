Почти полсотни тюменцев стали виновниками пожаров за две недели. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области с 31 марта составлено 311 протоколов по факту нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 49 виновников.

– Из них 44 человека оштрафовали, пять материалов в отношении несовершеннолетних виновников направлены в ОВД, – уточнили в оперативном штабе региона.

Кроме того, компетентные органы рассмотрели 373 дела об административных правонарушениях по факту несоблюдения требований пожарной безопасности. Вынесено 304 постановления о назначении наказания в виде штрафа на общую сумму 2 573 500 рублей.

Также стало известно о пожаре в одноэтажном жилом доме в селе Одино Упоровского района, который произошел из-за возгорания сухой травы на соседнем земельном участке. Возбуждено уголовное дело.