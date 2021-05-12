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Происшествия12 мая 2021 11:28

На тушение тюменских пожаров за сутки потратили 150 тонн воды

В Юргинский район направили спасателей из Читы
Сергей Швецов
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На тушение тюменских пожаров за сутки потратили 150 тонн воды.

На тушение тюменских пожаров за сутки потратили 150 тонн воды.

Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области за прошедшие сутки зарегистрировано 65 природных пожаров на общей площади 51 107 гектаров. Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

– Ликвидировано 9 природных пожаров на общей площади 443,9 гектара. За сутки вертолётами МИ-8 произведено 56 сливов воды (150,5 тонны), налет составил 10 часов 50 минут. Всего с начала пожароопасного периода произведено 386 сливов воды массой 1800,5 тонны, – рассказал Михнович.

По его словам, вчера и сегодня самолет МЧС России ИЛ-76 доставил в Тюмень 200 огнеборцев – пожарных «Авиалесоохраны» из Читы и Абакана. 100 из них направили в Юргинский район. Они приступили к тушению пожаров с четырех часов утра.

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