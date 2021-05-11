В Тюмени в День Победы у бара подрались девушки. Скриншот из видео.

В Тюмени в День Победы, 9 мая, у бара подрались девушки. Видео с места событий в социальную сеть залили очевидцы – парни, которые даже не пытались разнять дерущихся.

На кадрах видны две девушки. Одна из них лежит на земле, другая садится на нее и с силой бьет по лицу, затем встает и добивает жертву ногами, пытаясь попасть по голове. Лежащая на земле юная горожанка почти не реагирует на удары.

На кадрах видно, как две молодые горожанки, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения выясняют отношения, размахивая руками. Одна из девушек повалила другую на землю и принялась бить ее руками и ногами. Потерпевшая практически не сопротивлялась: она лежала на асфальте, пытаясь прикрыть голову и тело от ударов.

– Сообщение об этом инциденте поступило 9 мая около семи часов утра. В больницу доставили жительницу города 2002 года рождения. У нее зафиксированы переломы предплечья, которые она получила в результате драки, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта и причины его возникновения. Назначена медэкспертиза.