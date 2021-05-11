В Тюмени Центр по борьбе с коронавирусом принял восемь тысяч пациентов. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени Центр по борьбе с коронавирусом принял восемь тысяч пациентов. Их туда направляли специалисты поликлиник.

– Помимо компьютерной томографии лёгких, пациенты проходили ПЦР-анализ на COVID-19 и, при необходимости, ЭКГ. По результатам обследования дежурный врач определял тактику дальнейшего лечения пациентов: амбулаторное наблюдение или госпитализацию, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Амбулаторный центр завершил свою работу в апреле 2021 года. Около 93% пациентов было назначено амбулаторное лечение, примерно 7% больных были госпитализированы. Кроме того, врачи совершили более 15 выездов в моноинфекционные госпитали для осмотра пациентов и корректировки их лечения.

Сейчас все отделения вернулись к прежнему графику приёма пациентов, «красная зона» закрыта, проведена тотальная дезинфекция.