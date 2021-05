Погода в Тюмени 10 мая 2021: в последний день майских праздников будет жарко Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 10 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 C, днем +21…+26 C, местами +16…+21 C.

По народному календарю 10 мая – День Семена (Симеона) Ранопашца, священномученика, одного из 70-ти апостолов. Свое прозвище Симеон получил из-за того, что на Симеона начиналась ранняя пахота. Крестьяне говорили: «Рано паши – урожаи хороши». Но сеять хлеба было можно только в теплую погоду и теплую землю. А ещё говорили, что сеять можно тогда, когда деревья «наденут» листву. Как мы видим в 2021 году, пахать уж можно!