Тюменцы побывали на премьере спектакля-инсталляции «ДЫМ». Фото - Сергей Елесин.

Тюменцы побывали на премьере спектакля-инсталляции «ДЫМ». Мероприятие прошло в МТЦ «Космос».

– Спектакль решили назвать «ДЫМ», потому что для нас тема войны, репрессий немного туманная, призрачная. Мы там никогда не были. Это отношение моей памяти. И это, скорее всего, не про войну, а о том, как работает наша голова. Воспоминания героини Валентины Сурвило, переданные внучке, автору романа, они не доскональные. Мы решили скрестить разные эпохи: мебель из «Икеа», предметы, которые собирали на блошиных рынка Питера и в магазинах Тюмени, – рассказали организаторы.

В реализации проекте была занята питерская команда: художница Евгения Исаева, драматург Сергей Толстиков, саунд-дизайнер Денис Антонов, художники-технологи Марина и Егор Лавровы, голос – Лидия Клирикова.

Вниманию зрителей представлены полномерные инсталляции из романа «Сурвило», баблы с отдельными фразами. Некоторые предметы на иммерсивной выставке имеют вековую историю, к примеру альбом с фотографиями до 1937 года. Есть вещи, отражающие эпоху военного времени, в частности блокаду Ленинграда – сани с телом ребенка. Всё это сопровождается спецэффектами.