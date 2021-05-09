Ветеран Николай Ипполитов из Тюмени послушал «Катюшу» в исполнении юнармейцев. Фото: ИА "Тюменская линия".

Ветеран Николай Ипполитов из Тюмени послушал «Катюшу» в исполнении юнармейцев. Участник войны смотрел концерт из окна своего балкона в доме № 94 на улице Республики.

– В этом доме проживает ветеран Великой Отечественной войны Ипполитов Николай Тимофеевич. После окончания учебного заведения был направлен на Западный фронт, назначен командиром взвода, затем командиром роты. Рота, возглавляемая Николаем Тимофеевичем, встретила победу в Великой Отечественной войне в Чехословакии 17 мая 1945 года, – рассказала ведущая собравшимся.

Ветеран смотрел концерт из окна своего балкона. Вначале прошел небольшой концерт, в котором артисты исполнили песни военных лет.