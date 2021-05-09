Тюменцы придали георгиевской ленте еще более красочный вид

Фото: Центр русской культуры

В сквере «Казачьи луга», сегодня, 9 мая, сотрудники МАУК «Центр русской культуры» раздали тюменцам георгиевские ленты, а также пригласили их поучаствовать в фестивале декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство». Там же, по адресу улица Домостроителей, 22, корпус 2, состоялись мастер-классы, главным символом которых стала георгиевская лента.

С 12 до 13 часов тюменские прикладники совместно с горожанами составляли композиции, основным элементом которых стала георгиевская лента. Черно-оранжевые символы на мероприятии раздали всем желающим бесплатно. Помимо этого, волонтеры объяснили, что ленту, конечно, можно надеть и традиционным образом, но куда интереснее сделать из нее красивую композицию, которую также можно будет носить у сердца.

Для украшения композиции использовались различные бусины, значки, интересные схемы переплетения. Здесь тюменцы подключили максимум своей фантазии и творческого полета, а после украсили получившейся красотой и свое одеяние.

– Георгиевские ленты вот уже который год активно берут и дети, и взрослые. Чувствуется некоторая солидарность тюменцев, желание быть причастным к такой важной дате. За лентами подходят даже сотрудники полиции. Несмотря на пандемию, каждому хочется прочувствовать этот праздник, отдать дань памяти тем, благодаря кому сейчас мы имеем свободу и мирное небо над головой, – заключила художественный руководитель Центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.