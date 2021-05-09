Для тюменского ветерана Ивана Сидорова устроили персональный торжественный парад. Фото - "Вслух.ру".

Для тюменского ветерана Ивана Сидорова устроили персональный торжественный парад. Молодые ребята промаршировали строем у дома участника войны по улице Минской, 51.

– Спасибо вам за ваш труд, за этот день, что вы нам подарили, за отвоеванную свободу, за чистое небо, за счастливую жизнь. Ваш подвиг никогда не будет забыт, – сказали выпускники ТВВИКУ, юнармейцы и воспитанники центра «Аванпост» ветерану, который прошел боевой путь на Восточноевропейском фронте и участвовал в боях за Карпаты и в Курской битве.

Во время марширования Иван Максимович отдал честь ребятам. В завершении парада директор центра «Аванпост» поднялся к ветерану в квартиру, поздравил и подарил букет алых роз.