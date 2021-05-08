Семья Ухановых из Тюмени участвуют в акции «Окна Победы». Фото - Сергей Елесин.

Семья Ухановых из Тюмени участвуют в акции «Окна Победы». Их они украсили бумажными цветами, голубями и изображениями солдат.

– Мы трепетно относимся к этому празднику. Главным инициатором у нас является средняя дочь Марина - сама все готовит, вырезает, составляет композицию. А я ее поддерживаю и во всем помогаю, – рассказал глава семейства Алексей.

По словам Марины, ее бабушка была маленькая, когда началась Великая Отечественная война. Другая бабушка была ненамного младше ее, когда началась война.

– Они много работали, учились, помогали взрослым. Мы чтим память бабушек, дедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне, гордимся их подвигами, – поделилась школьница.

Напомним, что акция «Окна Победы» в Тюменской области продолжается. Все желающие могут принять в ней активное участие и украсить свои окна символами Победы и поздравлениями с 9 Мая.