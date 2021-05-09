На Литературном бульваре в Тюмени пройдет субботник. Фото: Вадим Бегун

На Литературном бульваре в Тюмени пройдет субботник. Об этом сообщил руководитель арт-проекта «Цвет города» Дмитрий Зеленин.

– Планируем подмести и подкрасить. «Ковчегу» нужна помощь. Деревянный арт-объект дополнил имеющуюся художественную часть территории в 2018 году. Вентиляционные шахты тоже требуют ремонта, но их пока трогать не будем, – отметил Зеленин.

Напомним что шесть вентиляционных шахт бульвара восемь лет назад стали полотнами для картин, которые изображают города, ставшие местом действия известных литературных произведений, среди которых есть Тюмень Владислава Крапивина, передает «Тюменской области сегодня».