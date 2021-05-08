В Тюмени прошел забег «Победа». Фото - Юрий Шестак.

В Тюмени прошел забег «Победа». Спортивное мероприятие состоялось на набережной. Участники, пробежавшие почти восемь километров, перед стартом почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

– Это первый подобный забег в Тюменской области, он посвящен 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Побежим мы по набережной, и к нам могу присоединиться все желающие. Любой также может сойти с дистанции, потому что уровень подготовки у всех разный. Я рад, что нашу акцию решили поддержать активисты из Ишима и Тобольска, – поделился лидер движения #Семьянаспорте Сергей Торопов

По его словам, сделать забег массовым задачи не стояло. Главное – просто показать, что такая акция есть и в ней могут принять участие все желающие.