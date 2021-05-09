Какие меры поддержки получают тюменские сироты, которые воспитываются в семьях? Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на учете состояло более шести тысяч детей-сирот. Из них 95% детей воспитывались в семьях граждан, в организациях разных типов - 300 детей.

В 2020 году за счет средств федерального бюджета выплачивалось единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. По итогам заседания облдумы стало известно, что из региональной казны производились ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью, на патронатное воспитание.

В 2020 году данная мера социальной поддержки оказана 4 тыс. 77 получателям на общую сумму 688 млн 148,85 тыс. рублей. Вознаграждение за каждого ребенка, предусмотренное приемным родителям, опекунам (попечителям), получили 2 тыс. 771 человек, общая сумма составила 288 млн 633,12 тыс. рублей. Также были выплаты патронатным воспитателям за выполнение их функций. В 2020 году данная мера социальной поддержки оказана двум получателям на общую сумму 167,27 тыс. рублей, передает «Вслух.ру».