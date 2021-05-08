Тюменские предприятия АПК модернизируют с учетом требований экологии. Фото - atmr.ru.

Сельхозпредприятия Тюменского района переживают очередной этап модернизации. Многие из них стремятся совместить ее с природоохранными мерами.

Так, к примеру, на птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» до конца 2022 года реконструируют цех по переработке отходов. На заводе в Дании уже завершается изготовление оборудования, которое поможет перерабатывать отходы в мясокостную муку, из которой готовят комбикорма для животных.

– Любое предприятие замкнутого цикла производства требует внедрения технологий, позволяющих максимально перерабатывать все биологические отходы, образующиеся при производстве продукции. Это обусловлено необходимостью снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду, – отметил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.