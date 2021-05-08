В Тюменскую область за год прибыло почти пять тысяч человек. Фото: Вадим Бегун

В Тюменскую область за год прибыло почти пять тысяч человек. Сейчас в регионе проживают 1 млн 544,3 тысячи человек.

По информации Тюменьстата, в январе и феврале 2021 года в регионе родилось 2 832 ребенка, незначительно уменьшилось количество зарегистрированных браков – 1 110 за два месяца. К счастью, сократилось числа разводов: 896 в 2021 году, против 1 106 – в 2020-м.

Всего в регион прибыло 7 301 человек, 6 185 – из других регионов. Международная миграция составила 1 116 человек. 61 человек сменил дальнее зарубежье на Тюменскую область, передает «Вслух.ру».