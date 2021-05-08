Тюменцам «прописали» очки от коронавируса. Фото - championnet.ru.

Тюменцам рассказали о трендах солнцезащитных очков. Так, сейчас в тренде крупные формы очков, в моде квадратные и круглые объемные оправы, закрывающие чуть ли не половину лица. Об этом сообщила стилист-имиджмейкер Нелли Рива.

По ее словам, выбирая правильную оправу, надо определить свой тип лица, ведь восходящими линиями можно корректировать его линии. Также стоит учесть стрижку и прическу, так как она сама по себе способна преобразить форму лица и должна сочетаться с очками.

Кстати, крупные очки спасают и от коронавируса. Если участь тот факт, что инфекция может передаваться через слизистую оболочку глаза, то очки становятся своеобразной защитой он нее. Важно, что объемные очки и для здоровья полезнее: чем шире оправа, тем сильнее она закрывает глаза от пагубного воздействия УФ-лучей. В этом их главная функция, сообщает «Тюменской области сегодня».