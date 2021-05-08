Тюменцам дали советы по выбору мяса для шашлыка. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам дали советы по выбору мяса для шашлыка. Так, свинина – самая популярная: она быстро маринуется и получается сочной и мягкой.

Баранина – это традиционный выбор для кавказского шашлыка. Его лучше не употреблять тем, у кого есть проблемами с ЖКТ или кишечником.

Что касается говядины, то она для блюда на мангале используется реже. Но если захотелось попробовать именно этот вид мяса, то лучше взять телятину – она более нежная и не так сложна в приготовлении.

– Курица или индейка - тоже неплохой вариант для тех, кто любит шашлык из мяса птицы. Его можно приготовить не только из филе, но и из голеней, крыльев и просто порубленной на мелкие куски курицы. Белое мясо не такое сочное, зато диетическое. Однако если делать упор на диетическое мясо, то бесспорно лучший вариант – крольчатина, – рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева «Мегатюмени».