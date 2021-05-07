В Тюмени для тушения пожаров арендуют вертолеты

Тюменская «Авиабаза» арендует вертолеты МИ-8Т с экипажами в трех районах Тюменской области. Аукцион на поставку таких услуг размещен на сайте Госзакупок. При помощи летного транспорта власти планируют тушить лесные пожары.

Стоимость тендера — 7,4 млн рублей. За эти деньги поставщик должен отработать 50 часов, до 30 июня. Час работы вертолета обойдется в среднем в 150 тыс. рублей.

- Максимальная стоимость контракта составляет 7,47 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии, предоставленные из бюджетов бюджетной системы РФ, - обозначено в документации.

Патрулирование и тушение будут вести в Тобольском, Уватском и Вагайском районах.