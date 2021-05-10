Тюменцы могут получить 250 тысяч рублей на развитие общественно значимых проектов

Фото: https://vk.com/moe_soobshestvo

Прием заявок на конкурс проектов «Моя идея. Pro» стартовал в Тюмени 25 апреля. Участники смогут получить финансирование на проекты, которые направлены на решение общественно значимых проблем города или муниципальных образований юга области. Победители получат 250 тысяч рублей.

Участие в конкурсе могут принять молодежные команды и НКО, причем в команде должно быть не меньше трех человек, а возраст руководителя – от 18 до 35 лет. На конкурсе будет две номинации: для молодежных инициатив, которые реализуются в Тюмени, и для инициатив, которые реализуются в муниципальных образованиях юга Тюменской области.

Направления для участия:

- охрана окружающей среды;

- здоровый образ жизни и спорт;

- образование и наука.

Фото: https://vk.com/moe_soobshestvo

Полный перечень можно найти в соцсетях мультицентра «Моя территория» или на сайте мояидея72.рф, где можно подать заявку на участие. Как сообщает «Мой портал», заявки принимаются до 17 мая, а защита проектов пройдет 22 мая 2021. Реализовать проекты участники должны не позднее 1 декабря 2021 года.