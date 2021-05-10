Тюменский стилист посоветовала девушкам носить летом платье с вырезами и открытой спиной Фото: pixabay.com

Несомненным фаворитом летнего гардероба для девушек и женщин станет платье с интересными вырезами и открытой спиной. Об этом заявила тюменский стилист и дизайнер Марина Бауэр, комментируя тренды летнего сезона – 2021. Однако, как сообщает «Тюменская область сегодня», следовать ли моде – каждый решает сам, главное, чтобы в одежде было удобно и комфортно.

Стилист Светлана Сухоногова рассказывает, что в 2021 году в тренде – кожа и эко-кожа, кружево и бахрома. Вырезы могут быть не только на вороте и рукавах, но и на юбках.

- Неклассические разрезы на юбках, а именно прорези, которые иногда объединяют две половины юбки, одна из которых мини, вторая – миди. В тренде летом 2021 года также тотал-лук, преимущественно, белый, - говорит стилист.

По её словам, также в моде – вязаные пальто а-ля кардиганы, только длинные. Его можно носить и с короткой юбкой, и с брюками.