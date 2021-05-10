Тюменские студенты узнали, что такое туберкулез и как от него уберечься Фото: Татьяна Коркина

В тюменских школах, вузах и ссузах студенты получают уникальный опыт просветительской деятельности врачей-фтизиатров. Это стало возможным в рамках двух профилактических проектов: «Дыши свободно» по профилактике туберкулеза и «Здоровый пациент».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, организаторы проектов – Областной клинический фтизиопульмонологический центр и Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики и образовательных учреждений среднего и высшего образования Тюмени.

В 2020/2021 учебном году специалисты провели 12 интерактивных занятий для студентов, которые теперь представляют, что такое туберкулез и как от него уберечься. На занятиях специалисты используют лекции, квесты и мастер-классы. Благодаря живому формату студенты могут получить ответы на вопросы о здоровье.

По словам начальника отдела по социально-воспитательной работе Тюменского государственного института культуры Людмилы Кузнецовой, темы занятий – от коронавируса до туберкулеза.

- Самочувствие человека, на мой взгляд, наполовину зависит от знаний о здоровом образе жизни. И эти знания мы сейчас даем нашим студентам с помощью профессионалов, глубоко знающих проблему, - отметила она.

Теперь специалисты хотят рассказать о важности флюорографии трудовым коллективам.