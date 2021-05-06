Тюменские студенты разрисовали окна в память о ветеранах, погибших на войне. Фото: Сергей Куликов

На окнах Студенческого центра Тюменской области в рамках всероссийской акции «Окна Победы» появились Герои Великой Отечественной войны. Ребята-студенты изобразили рисунки на военную тематику, вооружившись гуашью, эскизами и историческими справками о своих предках.

Одна из участниц акции Дания Апасова изобразила солдата, над которым кружат птицы, и надпись, символизирующую День Победы.

- Для меня 9 Мая – это гордость за наших героев, в том числе мою прабабушку, которая во время Великой Отечественной войны своим трудом помогала фронтовикам. Она меня воспитывала и заложила в меня знания, опыт и память о том нелегком времени, - цитирует Данию издание «Тюменская область сегодня».

Другой участнице «Окон Победы» пришлось собирать информацию о предке буквально по крупицам. Она знает, что её прадед прошел всю войну и вернулся домой. Пока его жизнь открылась перед семьей лишь маленькими кусочками, но тюменка уверена, что полностью соберет его биографию.

Присоединиться к акции «Окна Победы» могут все желающие. Оформить окно к 9 мая мжно с помощью красок, бумаги и ленточек. Результаты можно выложить в социальных сетях с хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.