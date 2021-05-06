В Тюменском районе двухлетняя девочка обожгла лицо, упав в горящую яму с бытовым мусором Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Двухлетняя девочка упала в яму глубиной около полуметра, в которой родители жгли бытовой мусор. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, трагедия произошла днём 5 мая 2021 года в деревне Вилижаны Тюменского района. В результате ЧП малышка обожгла лицо, руки и получила ожоги дыхательных путей. Девочку доставили больницу, где ей сейчас оказывают необходимую медпомощь.

По информации ведомства, девочка и ещё один пятилетний ребенок находились на своем земельном участке, где семья строит дом. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района проверить, как исполнялось законодательство о пожарной безопасности, и как родители исполняли свои обязанности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.