В Тюмени водителю, из-за которого в ДТП пострадал 16-летний подросток, ограничили свободу Фото: Татьяна Коркина

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что днем 10 октября 2020 года водитель «Газели» на нерегулируемом перекрестке проезжих частей ул. Анатолия Замкова и дороги, ведущей к территории дома №16, не пропустил мотоцикл Bajaj Boxer. Из-за столкновения 16-летний пассажир мотоцикла получил многочисленные травмы.

Подсудимому назначили два года ограничения свободы. В это время ему нельзя выезжать за пределы Тюмени и менять место жительства без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией. Ему предстоит раз в месяц являться на регистрацию в эту инспекцию.

А ещё с водителя взыскали 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет возмещения морального труда. Приговор в законную силу не вступил.