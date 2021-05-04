В Тюмени двухлетняя девочка упала с лопаткой во рту и получила травму Фото: pixabay.com

В Тюмени двухлетняя девочка, бегая с игрушечной пластиковой лопаткой в руках по огороду, споткнулась и упала. Рукоятка попала в рот малышке, открылось обильное кровотечение. На помощь к ребёнку скорая приехала за несколько минут.

После специальной обработки рвано-ушибленной раны верхнего неба девочку привезли в областную клиническую больницу № 2.

Медики предупреждают, что любая травма может быть опасной и привести к тяжелым последствиям, предотвратить которые может быстро и правильно оказанная первая помощь.

– Если очевидец не знает, как действовать до приезда медиков, этот момент он может уточнить у диспетчера скорой помощи. Главная опасность при механических повреждениях слизистой оболочки полости рта – попадание крови в верхние дыхательные пути, что может привести к рефлекторной остановке дыхания. Поэтому ни в коем случае нельзя запрокидывать голову или укладывать ребенка на спину, – рассказывает врач скорой медицинской помощи.

Первое, что необходимо, – оставаться рядом с ребёнком и не пугать его еще больше своей собственной паникой. Стоит взять малыша на руки и усадить так, чтобы его голова наклонилась вперед и кровь текла изо рта наружу. В течение 1 – 2 минут кровотечение остановится.

– Если родителю удалось выяснить, где конкретно находится кровоточащая рана, то можно обернуть пальцы чистой тканью, затем завести в ротовую полость и прижать, – объясняет врач скорой помощи.