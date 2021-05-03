Погода на 3 мая: тюменцев ждет кратковременный дождь

Сильный ветер вновь будет обдувать граждан Фото: Мария Толстихина

Сильный ветер вновь будет обдувать граждан. Сегодня, 03 мая 2021 года, на юге Тюменской области в дневные часы ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого достигнут до 18 м/с. Так что. тюменцы, следите за своими головными уборами!

В общем будет облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь и даже гроза. Днём преимущественно без осадков. Температура ночью будет +1, +6, местами +6, +11, а днём +13, +18, местами +8, +13.