Среди основных причин несчастных случаев на железных путях – алкоголь

Ни в коем случае не подлезайте под вагонами поезда Фото: pixabay.com

Переход железной дороги – дело опасное. Сейчас, во время майских праздников, тюменцам решили напомнить, как вести себя на путях, чтобы не оказаться прямиком под поездом.

Во-первых, ни в коем случае не подлезайте под вагонами. Также опасно хождение по железнодорожным путям и переход путей в не установленных для этого местах. Кроме того, нужно избегать неосторожности пассажиров при посадке либо высадке в поезда.

Среди основных причин несчастных случаев на железнодорожных путях - нарушение пострадавшими правил безопасности, которое происходит в состоянии алкогольного опьянения.

Последние две причины: нахождение в парках станций или перегонах без цели, а также шалости детей, которых слабо контролируют родители. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

Будьте осторожнее, ведь веселье в майские праздники может в одну секунду обернуться трагедией.