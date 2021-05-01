В Тобольске пристально следят за здоровьем ветеранов войны и трудового фронта

Особое внимание оказывают ветеранам Великой Отечественной войны в тобольской Областной больнице №3 Фото: Архив "КП"

Особое внимание оказывают ветеранам Великой Отечественной войны в тобольской областной больнице № 3. Так, полным ходом идет работа медицинской профилактики и диспансеризации взрослого населения.

В основном врачи сами навещают пожилых людей. Они осматривают, анкетируют ветеранов, берут необходимые анализы, проводят ЭКГ и другие процедуры. Такая практика активна еще с прошлого года: в 2020-м для ветеранов специалисты провели вакцинацию против пневмококковой инфекции и гриппа. Всего поставили 31 прививку от пневмококка и 33 – от гриппа.

А с начала 2021 года стартовала вакцинация и против коронавирусной инфекции. Она проводится в поликлинике в два этапа с интервалом в 21 день. Маломобильным пациентам 65+ предоставляется автотранспорт для поездки на вакцинацию. Два раза в неделю пациентов доставляют автотранспортом, где их встречают волонтеры-медики Тобольского медколледжа. На сегодня против коронавирусной инфекции вакцинировано 38 человек из этой группы населения.

Также ветеранам войны проводится вакцинация против коронавируса на дому. После формирования списков желающих вакцинироваться специалисты выезжают к ветеранам, проводят предварительное обследование и наблюдают за их состоянием в течении получаса после вакцинации. В день медицинская бригада совершает около семи таких выездов.