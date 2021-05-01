Тюменцы встретили праздник Весны и Труда с песней и танцами

Весеннее настроение создавали для горожан при помощи песен и танцев Фото: ДК "Поиск" ВКонтакте Фото: Соцсети

Сегодня светлый международный праздник — День Труда. Тюменцы отметили его по-настоящему живо и весело. Жители всех возрастов собрались на концертной программе «Мир! Труд! Май!» в ДК «Поиск».

Весеннее настроение создавали для горожан при помощи песен и танцев. Своим творческим запалом поделился и руководитель хора «Берегиня», а также детского фольклорного ансамбля «Исток» Виталий Савченко, чьи творческие команды принимали участие в концерте-празднике.

- Для меня этот праздник имеет большое значение. Я родился и вырос в советское время. Тогда этот праздник еще более широко отмечали. Сейчас традиции, хотя и видоизмененные, продолжаются. Считаю, что молодое поколение обязательно должно быть знакомо с долгими традициями нашей страны, чтобы потом передать традиции своим детям, - рассказал Виталий изданию «Тюменская область сегодня».

На подготовку номеров ушли месяцы репетиций. Но труды полностью оправдали себя. Гости программы были в ярких нарядах, а зал был наполнен улыбками и аплодисментами. Для местных жителей праздник в ДК всегда является особенным событием.