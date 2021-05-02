Устройства для ремонта Фото: Виктория Стеблова

В начале апреля ялуторовские строители приступили к капремонту здания Голышмановского отделения Пенсионного фонда РФ. На капитальный ремонт фонда выделено 3,5 миллиона рублей из федерального бюджета. Восстановление помещения начнет с замены кровли. Далее строители заменят отмостку, крыльцо и сделают пандус, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно посещать клиентскую службу пенсионного фонда. Помимо этого будет отремонтирован запасный выход, на центральном входе установят расширенные противопожарные двери. Внутри здания построят санузел для инвалидов с соблюдением современных санитарных требований.

В 2019 году было проведено полное строительно-техническое обследование здания. Об этом корреспонденту "Мегатюмени" сообщил руководитель межрайонного УПФР в Голышмановском округе Тюменской области Владимир Мудров.

– Оно стоит без капремонта много лет – обновление было необходимым. В прошлом году в Тюменском отделении пенсионного фонда РФ подготовили для нас проектно-сметную документацию. Нынче поступил первый транш средств на капремонт. Из федерального бюджета выделили 3,5 миллиона рублей. По контракту ремонтные работы должны завершиться в ноябре текущего года, но подрядчик обещает справиться с этой задачей досрочно, - поделился Владимир Мудров.

В следующем году в Голышмановском Пенсионном фонде РФ планируется продолжить капремонт, чтобы создать надлежащие условия для приёма граждан и работников. В коллективе учреждения – больше 60 сотрудников.

Ремонт продолжится и в следующем году, для того чтобы создать надлежащие условия для приёма граждан и работников.