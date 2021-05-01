МТЦ «Космос» на Первомай посоветовал тюменцам не доказывать точку зрения криком
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
Молодежный Театральный центр «Космос» ко Дню весны и труда 1 мая решил поговорить об экологичном отношении к работе. По словам представителя МТЦ «Космос» Ларисы Рябковой, сегодня это понятие набирает популярность.
- Во многих компаниях сейчас делают акцент на экологичном отношении к работе, ведь в здоровом коллективе выше мотивация и работоспособность, - отметила Лариса Рябкова.
В социальных сетях театра появились мотивирующие карточки, которые призывают тюменцев к действиям:
- развивайся и не смотри на других;
Развивайся и не смотри на других
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
- абстрагируйся от лишнего шума в кабинете;
Абстрагируйся от лишнего шума в кабинете
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
- не смешивай дружбу и работу;
Не смешивай дружбу и работу
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
- оставляй личные проблемы дома, не мучай ими коллег;
Оставляй личные проблемы дома, не мучай ими коллег
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
- не доказывай точку зрения криком;
Не доказывай точку зрения криком;
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»
- адаптируйся в коллективе.
Адаптируйся в коллективе
Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»