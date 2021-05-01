МТЦ «Космос» на Первомай посоветовал тюменцам не доказывать точку зрения криком Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

Молодежный Театральный центр «Космос» ко Дню весны и труда 1 мая решил поговорить об экологичном отношении к работе. По словам представителя МТЦ «Космос» Ларисы Рябковой, сегодня это понятие набирает популярность.

- Во многих компаниях сейчас делают акцент на экологичном отношении к работе, ведь в здоровом коллективе выше мотивация и работоспособность, - отметила Лариса Рябкова.

В социальных сетях театра появились мотивирующие карточки, которые призывают тюменцев к действиям:

- развивайся и не смотри на других;

Развивайся и не смотри на других Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

- абстрагируйся от лишнего шума в кабинете;

Абстрагируйся от лишнего шума в кабинете Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

- не смешивай дружбу и работу;

Не смешивай дружбу и работу Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

- оставляй личные проблемы дома, не мучай ими коллег;

Оставляй личные проблемы дома, не мучай ими коллег Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

- не доказывай точку зрения криком;

Не доказывай точку зрения криком; Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

- адаптируйся в коллективе.