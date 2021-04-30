Тюмень стоит в пробках из-за сокращенного рабочего дня. Фото читателя "КП - Тюмень".

Тюмень стоит в многокилометровых пробках из-за сокращенного рабочего дня. Судя по данным «2 ГИС», в городе сейчас зафиксировано порядка десяти аварий.

«Короткий день, все домой!», «Ребята, сегодня флешмоб, едем все по правой стороне», «Говорят, что тем, кто едет в правом ряду, дают по 500 рублей», – шутят неунывающие тюменские водители по пути домой.

Отметим, что люди жалуются на огромную пробку на улице Дружбы. Напомним, что здесь сейчас идет строительство развязки. Из сервиса «2ГИС» также видно, что по обеим сторонам от поворота на мост на улице Мельникайте ведутся дорожные работы.

Скриншот из 2ГИС.

В пробке стоит и Профсоюзный мост, и почти вся улица Холодильная. Не повезло и тем, кто находится на перекрестке Федюнинского – Мельникайте.

Сегодня у многих тюменцев, впрочем, как и всех россиян, сокращенный рабочий день. Именно поэтому, скорее всего, областная столица стоит в пробках.