В Тюмени ищут мать ребенка, чье тело нашли в мусоре. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения тела новорожденного. Его нашли 14 февраля 2021 года на ленте мусоросортировочного завода Тобольска.

«Обращаемся к жителям региона с просьбой помочь в раскрытии данного преступления. Необходимо предоставить информацию о беременных женщинах, проживавших рядом с вами или вашими знакомыми в указанный период, которые в настоящее время таковыми не являются и у них отсутствует ребенок. Кроме того, интересует информация о беременных, внезапно уехавших за пределы области», – такое сообщение появилось на сайте Следственного комитета по региону.

Всех, кому известна любая информация об обстоятельствах смерти новорожденного ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (3456) 25-23-70, 24-06-13. Телефон круглосуточной оперативной связи: 8-904-491-43-25.