В Тюменской области активно реставрируют объекты культурного наследия Фото: Пресс-служба департамента культуры Тюменской области

Более 145 миллионов рублей в 2021 года запланировано потратить на реализацию региональной государственной программы «Сохранение и использование объектов культурного наследия». Об этом сообщила на онлайн-заседании президиума регионального правительства председатель областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева. По её словам, в 2020 году на эти цели было выделено более 255 млн рублей.

В прошлом году в Тюмени восстановили живопись в Троицком монастыре, завершили реставрацию круглой Всехсвятской церкви на ул. Свердлова и «Дома Брюханова» на ул. Республики. Три исторических дома в центре Тюмени воссозданы за счет средств частных инвесторов. Два объекта из них куплены по льготной цене 1 рубль за квадратный метр. В Тобольске восстановили здание богадельни при Богородицкои церкви, в Тобольском районе – мечеть в д. Иртышатские Юрты.

В 2021 году планируется закончить реставрацию церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени и завершить разработку проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, сохранение и реставрация объектов культурного наследия имеют огромное значение для всех жителей региона.

– Старинные здания и храмы хранят живую историю Тюменской земли, делают регион более интересным и привлекательным для гостей, дают нам возможность воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к нашим традиционным ценностям, – отметил он.

Напомним, что в Тюменской области насчитывается почти 2 тысячи объектов культурного наследия. Сведения о 642 объектах культурного наследия включены в федеральный реестр, 70% из них находились в хорошем и удовлетворительном состоянии к началу 2021 года.