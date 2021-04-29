В Тюменской области проходят проверки дорог, отремонтированных по нацпроекту Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Выездные проверки дорог, отремонтированных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжаются в Тюменской области. По данным Главного управления строительства региона, в рамках реализации нацпроекта на все отремонтированные дороги распространяется гарантия от 3 до 5 лет, в зависимости от вида выполненных работ.

Сейчас гарантийные сроки не истекли ни на одном объекте региона, то есть все 152 объекта – на гарантии. Общая протяженность этих дорог составляет почти 490 километров.

Весной 2021 года заказчик, подрядчик и представитель ФГУ «Уралуправтодор» провел 15 проверок, по 2-м из которых выявлены дефекты. На объекте, отремонтированном в прошлом году («Подъезд к деревне Муллаши») во время осмотра обнаружено отсутствие асфальтобетонное покрытие. А на объекте 2019 года «Тюмень — Боровский — Богандинский» комиссия выявила искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, сопровождающееся сеткой трещин с удалением материала. Все дефекты в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит за свой счет.

Такие проверки исполнения гарантийных обязательств подрядными организациями на законченных ремонтом участках автомобильных дорог областного значения в рамках национального проекта запланированы на весь сезон 2021 года до конца сентября.