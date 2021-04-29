В Тюменской области начали сеять горох, горчицу и овес Фото: Пресс-служба департамента агропромышленного комплекса Тюменской области

Яровой сев начали сельхозтоваропроизводители четыре районов Тюменской области, причем в трех из них уже приступили к севу зерновых и зернобобовых культур.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, 70 гектаров гороха посадила компания «Ишимагропродукт» в Ишимском районе. Ещё 10 гектаров засеяло овсом одно из крестьянско-фермерских хозяйств в Абатском районе. А в Ялуторовском районе ООО «Дружба-Нива» засеяло 50 гектаров горчицей. Один гектар раннего картофеля уже посадило крестьянско-фермерское хозяйство.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», в 2021 году в Тюменской области яровой сев составит почти 826 тысяч гектаров. Общая площадь посева составит более 1 млн гектаров. При этом свыше 700 тысяч гектар – это площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. Кормовые культуры планируется разместить на площади чуть более 272 тысяч гектар. Площади картофеля и овощей открытого грунта сохранятся на уровне 2020 года – 8171 га и 1214 га, соответственно.