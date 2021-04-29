Тюменских студенток 55+ научат говорить правильно и со вкусом Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

В Тюменской области стартовала серия интенсивов факультета изобразительного искусства. Во время мероприятий проекта «Университет третьего возраста» женщины создадут цикл картин, посвященных этапам своей жизни.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, темой первого занятия стало детство. Куратор направления, художница Алена Изотова предложила дамам вспомнить о лучших моментах этого периода и поделиться ими через образы. Студентки выбрали теплые оттенки и создали акварельные наброски, используя плавные линии кисти. А ещё им нужно научиться выстраивать сюжет и овладеть тонкостями своенравной акварели.

Педагог по вокалу и куратор факультета хорового пения Анна Сафронова призывает студенток больше верить в себя и заявить о себя, в прямом смысле, во весь голос. Девиз обучающей программы — «Петь легко!». Важно понимать, как звучать правильно, остальное — дело техники.

На первом занятии студентки 55+ научились разогревать голосовые связки. Педагог зарядила группу позитивной энергией творчества и поделилась лайфхаками, которые помогут подготовиться к отчетному концерту.

Ещё на одном творческом направлении – факультета ораторского мастерства – специалист по речи Ася Куприянова научит полезным техникам для речи. Студенты создадут неповторимый речевой имидж и научатся говорить правильно и со вкусом.