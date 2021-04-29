В Ишимском районе открыли три новых ФАПа Фото: здравоохранения Департамент

Три фельдшерско-акушерских пункта открыли в Ишимском районе, в селах Малоудалово, Бутусово и Савина. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, все они построены по нацпроекту «Здравоохранение» в рамках региональной программы развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи.

Сначала новый модуль открылся в Малоудалово. В светлом модульном ФАПе на 58 «квадрата» есть всё для комфортного приема пациентов и оказания неотложной помощи. Мобильные граждане могут воспользоваться пандусом с двусторонним ограждением и поручнями. Здесь есть портативные анализаторы для определения холестерина, уровня сахара и гемоглобина крови, электрокардиограф, спирометр и дефибриллятор. А ещё здесь есть пульсоксиметр – прибор для измерения уровня насыщения артериальной крови кислородом, что особенно важно в период пандемии.

По словам заведующей Малоудаловским ФАПом, фельдшера-акушера Ирины Шахлиной, работать стало намного интереснее.

– Я с удовольствием прихожу теперь на работу, осваиваю новое оборудование, которого раньше у нас не было. Радуюсь новым условиям работы. Если раньше мы находились в здании, которому было около века, отапливали его дровами, то сейчас в ФАПе газовое отопление и центральный водопровод. Больше не нужно носить воду из колонки. Всё современно и комфортно, – рассказала Ирина Шахлина.

Отныне местные жители смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.