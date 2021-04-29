Господдержка помогла тюменской предпринимательнице открыть семейную пироговую Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

При финансовой поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области в регионе открылась новая семейная пироговая Lenkoff. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, на собственные деньги предпринимательница Вера Киселева отремонтировала помещение будущей пироговой, а микрозайм в размере 3,5 млн рублей под 3% годовых позволил закупить оборудование, инвентарь и мебель.

Пироговая открылась больше года назад, но уже завоевала сердца тюменцев. Сердце пироговой – Вера Киселева, которая является директором и идейным вдохновителем, развитием занимается её сын Евгений, управлением – дочь Елена, а за хозяйственную часть отвечает муж, Андрей Викторович. Так что эта пироговая – семейный бизнес.

По словам самой Веры Геннадьевны, отдельного внимания заслуживает их фирменное тесто, которое готовят по особой технологии. Тесто в пирогах раскрывает сливочный вкус, и, после обжарки, получается хрустящая золотистая корочка.

Кроме 30-ти видов пирогов с разными начинками, в меню пироговой входят супы, горячие блюда, салаты, закуски, десерты и морсы. В тяжелый период пандемии в 2020 году Фонд микрофинансирования Тюменской области предоставил предпринимателю отсрочку по выплате основного долга по договору микрозайма и увеличил срок действия договора в целях снижения долговой нагрузки на бизнес.

В декабре 2020 года открылась торговая точка пироговой на рынке «Михайловский», поэтому теперь пироги можно купить и там.