Тюменским предпринимателям стало проще получить микрозайм Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

На получение микрозайма в микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Тюменской области» подать документы теперь стало проще. Отныне их можно отправлять на электронную почту или через систему электронного документооборота «Диадок». Такие меры по упрощению процедуры получения государственных микрозаймов на развитие бизнеса приняты в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В «Диадоке» можно формировать, отправлять, получать и подписывать электронные документы. Они равносильны бумажным документам с собственноручной подписью. Чтобы вести документооборот через «Диадок», нужен сертификат электронной подписи, предпринимателю подойдет тот, которым он подписывает отчетность для Федеральной налоговой службы России.

Чтобы повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, в 2020 – 2021 гг. реализованы и другие меры по упрощению процедур получения льготных микрозаймов на развитие бизнеса. Пакет документов на микрозайм сокращен, сокращены сроки рассмотрения поступивших документов с 7 до 5 рабочих дней, введены беззалоговые микрозаймы до 1 млн рублей.

– Введена процедура прескоринга – предварительной проверки заявителей по минимальному количеству документов (заявка, паспорт и согласие на обработку персональных данных) – на предмет соответствия заявителя условиям предоставления микрозаймов Фонда микрофинансирования Тюменской области в части его кредитной истории и деловой репутации. Срок прескоринговой проверки составляет один рабочий день, – рассказали в департаменте.

Чтобы поддержать предпринимателей в условиях ухудшения экономики из-за коронавируса, также расширен перечень целевого использования микрозаймов, включая выплату заработной платы работникам, уплату налогов и взносов, арендной платы, коммунальных платежей.