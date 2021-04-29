Уволенную за мат на заказчика тюменку восстановили на работе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени решением Калининского районного суда биолог местного Центра гигиены и эпидемиологии восстановлена в должности. Ранее ее уволили за мат и опоздание.

Из информации, изложенной на сайте суда, следует, что работнику отдела профилактической дезинфекции было объявлено замечание за опоздание на работу на 18 минут. Спустя неделю женщина неподобающим образом выразилась в сторону заказчика, применив мат. На суде тюменка утверждала, что ее спровоцировали, а опоздала она потому, что ходила в больницу.

– Требование о восстановлении на работе подлежит удовлетворению. За ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право сделать замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях неоднократного неисполнения работником без уважительных причин его обязанностей или если он имеет дисциплинарное взыскание, – пояснили в ведомстве.

В итоге женщину не только восстановили на работе, но и взыскали в ее пользу с центра более 65 тысяч рублей из-за вынужденного прогула, а также две тысячи рублей – в счет компенсации морального вреда.