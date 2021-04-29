В Тюмени пьяный рабочий угнал грузовик. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени полицейские задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя, который подозревается в угоне грузового автомобиля Hyundai Porter. Мужчину остановил и задержал наряд ГИБДД на территории Калининского округа.

Выяснилось, что горожанин, являющийся разнорабочим на складе, выпивал на рабочем месте. Когда у него закончился алкоголь, подозреваемый решил воспользоваться припаркованной на территории соседнего склада машиной.

– Мужчина пояснил, что автомобиль оказался не заперт и он, воспользовавшись оставленными в замке зажигания ключами, поехал в магазин за порцией спиртного, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автотранспортом». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также его привлекут к ответственности за пьяное вождение.