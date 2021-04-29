В Тюмени у должника арестовали авто прямо под окнами офиса. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени у должника арестовали авто прямо под окнами офиса. Мужчина задолжал по алиментам своим детям порядка 570 тысяч рублей.

Дело в том, что горожанин проживал по неизвестному адресу, работал неофициально, поэтому приставам пришлось запрашивать справки об его имущественном положении. Выяснилось, что у него есть внедорожник «Киа», его-то и было решено арестовать в счет крупного долга.

– Должник скрывался, машину объявили в розыск. Позже ее нашли на парковке возле офисного здания в центре города. Оказалось, что мужчина каждый день приезжал сюда на работу, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Сотрудники ведомства выехали на место, составили акт описи и ареста автомобиля, после чего поместили его штрафстоянку. Чтобы возвратить авто, тюменец в тот же день заплатил всю сумму долга и пообещал впредь не затягивать с оплатой.