В Тюмени маршрутам № 151 и 151к добавят остановки. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени изменят схему движения маршрутов № 151 «Центральный рынок – с/о «Лесная поляна» и № 151к «Завод медоборудования – с/о «Лесная поляна». Нововведение вступит в силу с 1 мая.

Так, им добавят остановочные пункты «Улица Федюнинского, 83» и «Улица Линейная», расположенные на улице Федюнинского, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.