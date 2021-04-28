В Тобольске пьяный гость зарезал хозяина квартиры. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тобольске 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. Трагический инцидент случился 22 апреля.

В этот день обвиняемый в квартире дома в микрорайоне Менделеево распивал спиртное со своими двумя знакомыми. Через какое-то время один из приятелей ушел домой из-за конфликта с хозяином жилплощади.

– Оставшись вдвоем с 35-летним собственником жилья, злоумышленник разозлился на собутыльника, схватил нож и несколько раз ударил им в бедро, грудь и плечо потерпевшего. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В скором времени мужчину задержали и заключили под стражу. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

В настоящее время следователи устанавливают полную картину преступления и собирают необходимую доказательственную базу. Расследование уголовного дела продолжается.