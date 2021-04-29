Погода на 29 апреля в Тюмени: сильный ветер

В Тюмени ожидается сильный ветер. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 апреля, в Тюмени тучи, царившие на небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 5 градусов, днем – плюс 12 – 13. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 10 градусов. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 8 метров в секунду.

29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут – жди помехи на урожай».